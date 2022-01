Christbaumsammelaktion am 15. Januar 2022 in Schifferstadt

Der Arbeitskreis „Ökumenischer Hungermarsch“ wird 2022 in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden und Jugendverbänden wieder die Christbaumsammelaktion durchführen. Am 15. Januar 2022 werden die Helferinnen und Helfer in Schifferstadt unterwegs sein und die Bäume einsammeln. Wie immer wird um eine Spende gebeten. Mit der Spende wird in diesem Jahr ein Projekt des YMCA Tansania, den Bau einer Grundschule in Kibaha/Tansania gefördert. Dieses Projekt wurde dem AK Ökumenischer Hungermarsch vom CVJM Edenkoben vermittelt und bereits 2019 gefördert. Die Bäume sollen am 15. Januar 2022 vor das Haus gestellt werden. Die Helfer werden dann klingeln, und um eine Spende bitten. Es wäre gerade bei Mehrfamilenhäusern hilfreich, wenn die Familien einen kleinen Zettel mit ihrem Namen an den Baum binden. Die Spende kann auch vorab oder hinterher überwiesen werden: Ev. Kirchengemeinde, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE77 5455.0010.0190.0065.85, BIC: LUHSDE6AXXX, Stichwort: Christbaumsammelaktion.