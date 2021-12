Alles Gute für das neue Jahr 2022! Fangen Sie es gut an!

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Genau vor einem Jahr haben wir auf unserer Titelseite 21 Fragen an das heute zu Ende gehende Jahr gestellt. Die Antworten darauf sollten sie in den vergangenen zwölf Monaten bei uns im Tagblatt lesen. Nur: auf die meisten dieser Fragen können wir noch immer keine Antworten geben: Wann ist Corona vorbei? Oder gibt es schon wieder neue Viren? Klappt’s mit dem Impfen? Wann können wir wieder richtig reisen? Wann ist Corona endlich vorbei? Und wie sieht die Welt danach aus? Wir wissen es leider immer noch nicht. . . Doch was gab es noch außer Corona im Jahr 2021? Nicht alle unserer Fragen blieben unbeantwortet: Wer gewinnt die Bundestagswahl? Wer gewinnt die Landtagswahlen? Geht Trump wirklich? Auf diese Fragen können wir immerhin klare Antworten geben. Vor einem Jahr startete auch die Impfkampagne. Wir waren uns alle sicher, dass wir damit das Virus in den Griff bekommen und die Normalität zurück kehrt. Nach Entspannung im Sommer stehen wir aber vor einer fünften Corona-Welle und wir wissen: Impfen ist zwar der allerwichtigste Schutz – aber auch das schützt uns noch nicht hundertprozentig. Uns bleibt der Rückblick auf ein weiteres schwieriges, herausforderndes, sorgenvolles Jahr. Wir wollen aber nicht nur zurück blicken. Wir wollen wie immer nach vorne schauen. Neugierig. Erwartungsvoll. Hoffnungsvoll. Und erneut stellen wir (nun) auf unserer Titelseite 22 Fragen an das kommende Jahr. Wer weiß, ob wir in 12 Monaten auf alles eine Antwort für Sie haben?

Stoßen Sie mit uns an. Auf ein gutes (ein besseres…) neues Jahr. Fangen Sie es gut an!

Ihr Tagblatt-Team