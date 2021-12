Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Am 23.12.2021 kam es zwischen 11.30 bis 14.30 Uhr, auf dem öffentlichen Parkplatz gegenüber der Reha & Sport Factory, in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf dem Parkplatz abgestellter PKW wurde durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt und der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des entstandenen Schadenbildes dürfte es sich bei dem Verursacher um einen LKW oder ein Fahrzeug mit Anhänger handeln. Hat jemand im o.g. Zeitraum einen Zusammenstoß wahrgenommen und kann Hinweise zum Verursacher geben? In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass eine Verkehrsunfallflucht im Sinne des § 142 StGB eine Straftat darstellt und bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe und den Führerscheinentzug nach sich ziehen kann. Unfallbeteiligte müssen ihre Beteiligung und die Angabe ihrer Personalien zugunsten des anderen Unfallbeteiligten ermöglichen, oder eine angemessene Zeit am Unfallort warten. Andernfalls müssen sie die Unfalldaten unverzüglich, z.B. einer Polizeidienststelle mitteilen.