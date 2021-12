Das Moos stammt in diesem Jahr vom Nachbarn, die Rinde zur Umrandung gehörte einmal zu Bäumen in Südtirol und Steine dienten auch einmal als Blickfang. Helga Isselhard ist kreativ, wenn es um den privaten Krippenbau geht. In diesem Jahr ist der optische Genuss zur Weihnachtszeit zwar etwas kleiner ausgefallen, aber nicht weniger eindrucksvoll.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Weihnachtsausgabe vom 24. Dezember 2021.