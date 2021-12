Theater Hemshofschachtel zu Gast in Schifferstadt

Am Samstag, 8. Januar 2022 ist das Theater Hemshofschachtel mit dem Stück „Heiße Bräute machen Beute“ von Rolf Salomon, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 9. Januar um 16 Uhr im Pfarrzentrum St. Jakobus zu Gast. Die Veranstaltung findet unter 2G Voraussetzungen statt. Das heißt jeder Besucher muss nachweislich geimpft und/oder genesen sein. Bitte Personalausweis mitführen. Ferner sollte jeder Besucher Maskenschutz tragen und auch für Getränke sorgen, da der Getränkeausschank vor Ort entfällt. Die drei Freundinnen Vivienne, Hedwig und Lisbeth überfallen aus einer Laune heraus die Stadtsparkasse und machen dabei große Beute. Dabei geht so einiges schief und kurz darauf meldet sich ein Kommissar Scholz bei den Bankräuberinnen und nimmt Ermittlungen auf. Erwin, der ahnungslose Ehemann von Vivienne tappt dabei von einem Fettnäpfchen ins andere. Als da noch ein durchgeknallter Italiener von der Mafia auftaucht, ist das Chaos komplett. Aber Vivienne wäre nicht eine heiße Braut, wenn sie keine Lösung aus dem Tohuwabohu finden würde. Kartenvorverkauf bei „Genuß pur“, Kleine Kapellenstraße 9 (Am Schillerplatz), Telefon 7575 und an der Abendkasse im Pfarrzentrum St. Jakobus.