Auf dem Vorplatz der St. Laurentiuskirche gibt es seit dem ersten Advent nicht nur einen beleuchteten Weihnachtsbaum zu sehen, sondern auch wunderschönen Adventsschmuck, der eine festliche und heimelige Atmosphäre verbreitet. Herrliches Tannengrün (größtenteils privat gespendet), geziert mit gelben und roten Kugeln, dazu vier große herausragende rote Adventskranzkerzen rund um das Geländer des Eingangsbereiches der St. Laurentiuskirche, lassen erahnen, dass ein Großereignis zu erwarten ist. Zu verdanken ist diese schöne Dekoration dem Gemeindeausschuss, allen voran dem 1. Vorsitzenden Markus Hein, der diese Aktion auf den Weg gebracht hat. „Wir wollen den Menschen damit in dieser ganz besonderen Zeit eine Freude bereiten und auf den Advent hinweisen, der in der schnelllebigen Zeit oft in Vergessenheit gerät im Hinblick auf die Vorbereitungen für Weihnachten“, stellt er im Gespräch mit dem Tagblatt klar. Der Advent, übersetzt „Ankunft“, sollte eigentlich eine ruhige und besinnliche Zeit sein, um sich auf das Hochfest der Geburt des Jesus von Nazaret, die Menschwerdung Gottes, vorzubereiten. Dies symbolisieren auch die vier vorhergehenden Adventssonntage, mit denen das neue Kirchenjahr beginnt. „Wir laden deshalb alle ein, vor und in unserer Kirche zu verweilen und die Gelegenheit zu nutzen, sich in Ruhe und Besinnlichkeit auf Weihnachten vorzubereiten“, merkte Markus Hein abschließend an Foto: ise