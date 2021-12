Impfwochenende „Weekend-Booster“ in Schifferstadt – Zusätzliche Angebote neben dem Impfbus im Schulzentrum

Die Stadt Schifferstadt, der Rhein-Pfalz-Kreis und der DRK Kreisverband Rhein-Pfalz e.V. freuen sich, neben dem Besuch des Impfbusses am Samstag, 11. Dezember, im Paul-von-Denis-Schulzentrum, Neustückweg, am Freitag, 10. Dezember von 17 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 12. Dezember, von 12:00 bis 20:00 Uhr ein ergänzendes „Booster-Angebot“ unterbreiten zu können. An beiden Tag können rund 300 zusätzliche Booster-Impfdosen verabreicht werden, das Angebot steht allen Kreisbürgerinnen und -bürgern offen. Allen Impfwilligen wird an beiden Tagen eine Booster-Impfung mit Spikevax (Moderna) angeboten, für medizinisch notwendige Fälle wird selbstverständlich auch eine begrenzte Anzahl Comirnaty (Biontech) bereitgehalten. Impfwillige werden gebeten, Ihren Personalausweis, Ihren Impfausweis oder Ihre Impfzertifikate (Erst- und Zweitimpfung) mitzuführen und sich entsprechend der Witterung zu kleiden. Auch an diesen zusätzlichen Terminen ist mit einem hohen Andrang zu rechnen. Grundsätzliche Fragen zu den verwendeten Impfstoffen und generelle Informationen rund um das Thema Impfen finden Sie unter https://corona.rlp.de.