Licht für den Kreuzplatz

Wer Ideen hat für soziale, kulturelle, ökologische oder sportliche Projekte, hat eine reelle Chance, diese in die Tat umsetzen zu können. Finanzielle Hilfe kann beim Innenstadtentwicklungs- oder beim Verfügungsfonds beantragt werden, die die Stadt im Zuge des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“ eingerichtet hat. Von beiden können engagierte BürgerInnen profitieren, je nachdem, welches Projekt ihnen vorschwebt. Was konkret dabei herauskommen kann, hat sich am Beispiel der Schifferstadt Marketinggemeinschaft (Schmagges) gezeigt. Am Freitagabend hieß es: Licht an für ein heimeliges Adventsgefühl. Mit Hilfe des Verfügungsfonds konnte eine Weihnachtsbeleuchtung für den Kreuzplatz organisiert werden. Wie es mit der innerstädtischen Dekoration zum Fest generell läuft, was sich hinter den Fonds genau verbirgt und was geplant ist, erfuhr das Tagblatt vor Ort von mehreren Protagonisten.

