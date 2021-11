Gutscheine im Weihnachtslook

Auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk? Kein Problem, denn mit den Schmagges-Einkaufsgutscheinen ist eine große, umfangreiche Auswahl an Geschenken möglich. Die Gutscheine können bei über 30 Schmagges-Mitgliedern eingelöst werden. Somit gilt „schenken ohne Risiko“, denn bei den Einlösestellen ist alles dabei: Ob Buchhandel, Modegeschäft, Reisebüro oder Gastronomie und viele andere. Mit den Schmagges-Gutscheinen liegt man immer richtig. „Mit unseren Gutscheinen können wir die Kaufkraft vor Ort binden und unsere Betriebe unterstützen“, so die Schmagges-Vorsitzende Ilona Volk. Die Gutscheine gibt es in der Stückelung 5 Euro oder 10 Euro. Sie können bei der Volksbank Kur- und Rheinpfalz am Schillerplatz zu den Geschäftszeiten erworben werden. Sogar als Last-Minute-Geschenk eignen sich die Gutscheine hervorragend.