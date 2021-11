Polizeimeldungen vom vergangene Wochenende

Verkehrsunfallflucht vor Bäckerei – Zeugen gesucht

Am Samstag, den 30.10.2021, gegen 6.20 Uhr, touchierte ein Kleinwagen in der Bahnhofstraße das vor der Bäckerei Wilhelmi geparkte Lieferfahrzeug und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Über das vergangene Wochenende stiegen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Joseph-Haydn-Straße ein. Dazu verschafften sich die Täter über den Gartenzaun Zutritt zum Grundstück und schlugen anschließend ein Fenster ein. Im Haus wurden mehrere Zimmer durchwühlt und diverse Gegenstände entwendet. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Schlägerei bei Halloweenparty in Halle 101 Speyer

Bei einer Halloweenparty in Speyer in der Halle 101 ist es zu einer Schlägerei gekommen. Drei Menschen wurden bei der Auseinandersetzung in der Nacht zum Montag leicht verletzt, wie die Polizei in Ludwigshafen am Montag mitteilte. Zunächst sei aus ungeklärten Gründen ein Streit zwischen einer dreiköpfigen Gruppe im Alter von 31 bis 35 Jahren und zwei weiteren Männern im Alter von 24 und 31 Jahren ausgebrochen. Bei den anschließenden Handgreiflichkeiten sei auch mit Gläsern und Bänken geworfen worden. Eine ärztliche Behandlung der Verletzungen sei nicht nötig gewesen, hieß es weiter. Die Beteiligten erhielten einen Platzverweis. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Besucheransturm zu Halloween: Pöbeleien und Stau rund um Holiday-Park

Ein großer Besucheransturm zu Halloween hat nach Polizeiangaben rund um den Holiday-Park in Haßloch zu einem Verkehrschaos geführt. Auf der Bundesstraße 39 habe sich ein langer Rückstau gebildet. Neben Mitarbeitern des Freizeitparks habe bereits am frühen Sonntagabend auch die Polizei eingreifen müssen, um den Verkehr zu entzerren. Auch bei der Abreise mussten die Besucher lange auf dem Parkplatz warten, „wofür einige Gäste nicht das notwendige Nervenkostüm im Gepäck hatten“, erklärte die Polizei am Montag. Mehrmals musste die Polizei einschreiten wegen Beleidigung, Bedrohung – auch ein Unfall ereignete sich. Weil mehrere Besucher kein Ausfahrtticket am Automaten im Ausgangsbereich des Parks gelöst hatten, sei es zu weiteren unnötigen Wartezeiten gekommen. Die Verkehrsbehinderungen dauerten bis ca. 00.30 Uhr an – erst dann endete auch der Polizeieinsatz.