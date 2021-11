Optimistisch in eine Zeit nach Corona

Wie problematisch es für alle Vereine in Schifferstadt gewesen ist, während der Corona-Pandemie einen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in der Stadt zu leisten, wurde bei der Zusammenkunft der Vertreter aus den Mitgliedsvereinen der Kultur- und Sportvereinigung (KuS) am vergangenen Dienstag besonders deutlich. Während im Jahr 2020 nahezu alles zum Erliegen gebracht wurde, gab es im laufenden Jahr einige Lichtblicke und den Optimismus, dass die Lage wieder besser wird.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Mittwoch, 3. November 2021.