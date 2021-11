Am Sonntag, 7. November, 11 Uhr, ist im Schreiwer-Hais’l Silvia Calles und Hermann J. Settelmeyer zu Gast. Das wird was geben, haben die beiden doch ein Exclusivprogramm für die „Juxerei“ zusammengestellt. Dabei wird frisch von der Leber weg „verzeehlt, vorgelesen und auch rezitiert“. Das Vorgelesene aus dem Munde der Könner wird goutiert wie edle Tropfen.“ In einem facettenreichen Stillmix von Gedichten und Prosa im Dialekt verfliegt die Zeit geradezu. Zusammen werden die beiden für beste Unterhaltung sorgen. Der Eintritt zu dieser vergnüglichen Matinee beträgt nur fünfzehn Euro inklusive aller Getränke. Infos und Anmeldungen unter der Telefonnummer: 06235/ 98596.