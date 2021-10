3. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Sport

Am Donnerstag, 28.10.2021 um 19 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses in Schifferstadt eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Kultur und Sport der Stadt Schifferstadt statt. Auf der Tagesordnung stehen der Tätigkeitsbericht des Stadtarchives sowie die Kultur- und Veranstaltungsplanung 2022 der Verwaltung und Stadtbücherei. Außerdem wird über die Partnerschaftsjubiläen 2022 der Stadt Schifferstadt berichtet. Auf der Tagesordnung steht ebenfalls die Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt Schifferstadt und dem Rhein-Pfalz-Kreis an den Betriebs- und Investitionskosten für die neue Kreissporthalle und die Außensportanlagen im Schul- und Sportzentrum Schifferstadt. Die Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/ Die Grünen beantragt die Aufnahme der Sanierungsmaßnahmen des Schulsportgeländes Hartplatz in den Haushalt 2022. Interessierte Besucher, mit medizinischer Gesichtsmaske (OP/K/N95/FFP 2 etc.) sind zum öffentlichen Sitzungsteil herzlich eingeladen. Gemäß der „2G+-Regel“ ist ein Nachweis (Geimpft-Genesen) zzgl. Personalausweis erforderlich. Es gelten die Pflicht zur Kontakterfassung sowie allg. Hygiene- & Abstandsregeln. Das kann dazu führen, dass die Zahl der Sitzgelegenheiten eingeschränkt ist. Für die Vergabe der Plätze im Zuschauerbereich gilt das Windhundprinzip.