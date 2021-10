Verleihung des Ernst-Johann-Literaturpreises

Am Sonntag, 24. Oktober 2021 wird der Ernst-Johann-Literaturpreis der Stadt Schifferstadt an Elke Heidenreich verliehen. Die Feierlichkeiten finden um 11 Uhr in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums statt. Literaturinteressierte Bürgerinnen und Bürger können sich noch bis spätestens Donnerstag, 18 Uhr für die wenigen freien Plätze anmelden. Aufgrund der Corona-Regeln (3G) ist der Einlass zur Veranstaltung nur mit vorheriger Anmeldung unter stadtbuecherei@schifferstadt.de oder telefonisch unter 06235/925830 möglich.