„Neie Woi un alde Lieder“ heißt es am Sonntag, 24. Oktober, 11 Uhr in der Lillengasse 5 im Schreiwer-Hais’l cjm. Zu Gast sind Gerhard Kief und Heinz Illner. Mit Gitarre und Akkordeon verbreitet das Duo „Hoinz & Gerhard „Stimmung pur! Neben Pälzisch von Kurt Dehn, anoniyme Gidarischde und einige selbstgestrickten Songs haben die beiden ein reichhaltiges Repertoire im Gepäck.“ Do geht die Poschd ab versproche! Der Eintritt zu dieser vergnüglichen Matinee beträgt nur fünfzehn Euro inklusive aller Getränke Infos und Anmeldungen unter der Telefonnummer: 06235 /98596.