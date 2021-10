Am Montagabend von 19 Uhr bis 20 Uhr, haben Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Speyerer Straße am Südbahnhof eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei der Kontrolle lag der Schwerpunkt auf der Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der lichttechnischen Einrichtungen. Hierbei konnte die Polizei ein positives Fazit ziehen, da nur vereinzelt Mängel festgestellt wurden.