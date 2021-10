Glückwünsche und Würdigungen aus zwei Jahren

Die Flutkatastrophen in den zurückliegenden Wochen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben sich auch bei Menschen außerhalb der Krisengebiete eingebrannt. So ging auch der Ehrungstag der Freiwilligen Feuerwehr Schifferstadt nicht ohne ein Gedenken an die verstorbenen KameradInnen vonstatten. Zwei Jahre lang lief nichts außer dem Einsatzdienst bei den Floriansjüngern. Das Infektionsgeschehen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie lähmt sämtliche gesellschaftlichen Ereignisse bei ihnen ebenso wie in der gesamten Stadt. Betroffen war davon unter anderem der Florianstag. Sowohl im vergangenen als auch in diesem Jahr konnte das traditionelle Treffen zu Ehren des Heiligen Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehren, nicht stattfinden.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 9. Oktober 2021.