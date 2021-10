Alternativlose Flucht aus der Heimat

Als Joseph Elipidio 1988 im Südsudan geboren wurde, konnte er nicht ahnen, dass seine Heimat einmal zur Fremde für ihn werden würde. Im frühen Jahr 2020 kam er nach Schifferstadt. Eine Rückkehr nach Afrika wird nicht möglich sein. Am 27. September 2019 landete Elipidio in Berlin. Nach einigen Wochen führte der Weg erst nach Speyer, bis er schließlich an die mittlerweile vertraute Stelle nach Schifferstadt gebracht wurde. „Als ich ankam, war da die Unsicherheit, was mich erwartet. Ich musste mich orientieren“, sagt Elipidio im Gespräch mit dem Tagblatt. Nicht zuletzt war es für den Mann aus dem Südsudan seltsam, einen Raum mit einer ihm fremden anderen Person zu teilen.

