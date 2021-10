Schlägerei vor Gaststätte

Aus noch unbekannten Gründen geriet ein 34jähriger Mann am 2. Oktober, 2.05 Uhr, aus dem Rhein-Pfalz-Kreis in einer Gaststätte in der Waldseer Straße mit anderen Personen in Streit. Dieser gipfelte darin, dass mehrere Männer auf den Geschädigten einschlugen, nachdem er die Gaststätte verlassen hatte. Dieser wurde hierdurch nicht unerheblich verletzt wurde und musste in eine Klinik gebracht werden. Im Rahmen des Einsatzes wurden von mehreren anwesenden Gästen des Lokals die Personalien erhoben. Die Frage der jeweiligen Tatbeteiligung muss im Rahmen der nun folgenden Ermittlungen geklärt werden.