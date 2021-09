Polizeimeldungen vom 22. September 2021

Blaulicht Trickbetrug

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16.30 Uhr, wurde ein 18-Jähriger in der Unterführung am Hauptbahnhof durch eine männliche Person angesprochen, ob er einen 50-Euro Schein wechseln könne. Nachdem der 18-Jährige einen geringeren Betrag aus seinem Geldbeutel nahm und angab, nicht mehr Bargeld mitzuführen, nahm der Unbekannte das Geld des Geschädigten. Der 18-Jährige sprach den Unbekannten auf das Wechselgeld an, welcher sich hierauf fußläufig entfernte. Der Unbekannte war in Begleitung einer Frau unterwegs. Beschreibung des Mannes: ca. 17 Jahre alt, schlanke Statur, hatte kurze schwarze Haare, trug einen schwarzen Jogginganzug und eine Bauchtasche. Beschreibung der Begleiterin: ca. 17 Jahre alt, schlanke Statur, lange schwarze Haare, trug eine weiße Jacke mit schwarzer Jogginghose. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsüberwachung im Dienstgebiet der Polizei

Am Dienstag, dem 21.9.2021, wurden in mehreren Ortschaften der Polizeiinspektion Schifferstadt im Hinblick auf die Verkehrssicherheit Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Während der Kontrolle im Pfalzring in Mutterstadt (10.20 Uhr – 11.45 Uhr) wurden 18 Geschwindigkeitsverstöße bei erlaubten 30 km/h festgestellt. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 49 km/h. Dies wird nach Abzug der Toleranz mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro geahndet. Bei der Kontrolle in der Schillerstraße in Waldsee wurden bei erlaubten 30 km/h im Zeitraum von 12.50 Uhr bis 13.30 Uhr 8 Verstöße festgestellt. Auch hierbei lag die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei 49 km/h. Am Mittag wurde im Zeitraum von 13.50 Uhr bis 14.30 Uhr die Geschwindigkeit in der Burgstraße in Schifferstadt überwacht. Bei erlaubten Tempo 30 wurden 17 Verstöße geahndet. Der Schnellste war hier mit 56 „Sachen“ unterwegs. Dies zieht ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und ein Punkt nach sich.