Ende der Freibadsaison in Kreisbädern

Nachdem bereits die Freibäder in Mutterstadt und Schifferstadt aufgrund des sich verabschiedenden Sommers ihre Freibadesaison beendet haben, wird auch das Freibad Maxdorf-Lambsheim am Sonntag, 19. September 2021, zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet sein. Der Badebereich im Hallenbad sowie die Saunen sind hiervon nicht betroffen und öffnen zu den gewohnten Zeiten. Weiterhin wird das Kreisbad sowie die Sauna in Römerberg ab Montag, 20. September 2021, wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. Das Bad stand seit dem Ende der Sommerferien lediglich den Schulen und Vereinen zur Verfügung und wird nun wieder ab Montag Bade- und Saunagäste empfangen. Weitere Informationen sowie die Öffnungszeiten sind unter www.kreisbaeder.de zu finden.