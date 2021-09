Einladung zum Kreisempfang in Mutterstadt

Im letzten Jahr konnte der Kreisempfang wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Landrat Clemens Körner wagt nun den Versuch zur Herstellung der Normalität und lädt zum Kreisempfang am Freitag, 17. September 2021 um 18 Uhr, ins Palatinum nach Mutterstadt ein. Die Bevölkerung ist herzlich dazu eingeladen. Im Mittelpunkt des diesjährigen Kreisempfangs stehen zwei Jubiläen: zum einen die 30-jährige Partnerschaft mit dem Saalekreis sowie 50 Jahre Kreismusikschule. Weiterhin wird ein Ehren-Kreisfeuerwehrinspekteur ernannt. Neben verschiedener musikalischer Darbietungen der Kreismusikschule wartet ein interessantes Programm auf die Gäste. Zurzeit befindet sich der Rhein-Pfalz-Kreis gemäß der aktuell gültigen 26. Corona-Bekämpfungs-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz in Warnstufe 1 (gelb). Um bei der Veranstaltung daraus folgend einen Umtrunk anbieten zu können – ohne die Einhaltung des Abstandsgebotes und der Maskenpflicht – dürfen bei Veranstaltungen im Innenbereich höchstens 25 nicht-immunisierte Personen gleichzeitig anwesend sein (§ 5 Abs. 4 CoBeLVO). Die Kreisverwaltung weist deshalb darauf hin, dass bei Einlass die 3 G-Regel (geimpft, genesen, getestet) erfragt wird und nur max. 25 Personen ohne Impf- bzw. Genesenennachweis – jedoch mit gültigem negativem Corona-Testergebnis – einlassen darf. Weiterhin werden die Kontaktdaten mit Hilfe der LUCA-App erfasst. Zur besseren Planung und Einhaltung der Personenzahl bittet die Kreisverwaltung um Anmeldung unter 0621/5909-2381 oder per Mail an nazan.yildiz@kv-rpk.de oder nicole.ullmeyer@kv-rpk.de.