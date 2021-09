Chawwerusch Theater in Schifferstadt

Am Samstag, den 25. September um 17 Uhr präsentiert das Chawwerusch Theater im Pfarrheim eine musikalische Gartenlesung. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Fairen Wochen statt. Fairtrade Stadt Schifferstadt, FAIReint Schifferstadt e.V. und der Weltladen Schifferstadt freuen sich auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Karten dafür können für 8 Euro im Rathaus und im Weltladen zu den üblichen Öffnungszeiten gekauft werde. „Wurzeln schlagen“ heißt das Programm, das Felix S. Felix mit dem Musiker Armin Sommer in Gärten und an anderen Freilichtschauplätzen zu Gehör bringt. In diesem poetisch-musikalischen Programm sind bodenständige Kartoffeln, himmlische Äpfel oder auch bissige Zwiebeln zweifellos die Stars. In unterschiedlichen Prosatexten, Gedichten und Liedern wir erzählt, wie viele nahr- und schmackhafte Gewächse, die in unserem Garten längst heimisch sind, zu uns kamen. Gärten sind oft besungen worden und gingen als Plätze der Inspiration und Schönheit in die Literatur ein. Während es ungezählte Blumengedichte gibt, wurden Nutzpflanzen, die doch eigentlich unsere Lebensgrundlage bilden, von den schönen Künsten weitgehend außer Acht gelassen. Aber es gibt auch Ausnahmen. „Du hast die Blumen lieber und Erbs‘ und Gurken ich.“ Josef Weinheber betont in seinem „Bauerngarten“, wie Rosen und Kohl die schönste Symbiose bilden. Wo die klassische und zeitgenössische Literatur Lücken hat, haben Felix S. Felix und Walter Menzlaw auch eigene Texte verfasst, die von Tomaten, Zucchinis und Kartoffeln erzählen – mal süffisant, mal nachdenklich, mal spöttisch. Das Gartentagebuch, aus dem Felix S. Felix vorträgt, enthält Geschichten, Lieder und Anekdoten. Da findet sich Klassisches von Ringelnatz und Rilke ebenso wie die ganz modernen Aspekte einer Zucchinischwemme von Lola Randl. Und dann verbergen sich im Gartentagebuch auch noch ein paar Aufgaben für die Besucher*innen der Lesung. Immer mal wieder dürfen sie mitraten, wenn sich in Rätseln Pflanzen selbst präsentieren und dabei ihren Namen verschweigen. Mit Texten, Liedern und Erzählungen über die lange Wanderschaft der Pflanzen, die heute so selbstverständlich zu unserem Speiseplan gehören, verbringt das Publikum eine unterhaltsame und alle Sinne berührende Zeit im Garten. Sieglinde Eberhart hat als Dramaturgin alles zu einem Ganzen verwoben und unterstützte Felix S. Felix als Sprechtrainerin. Walter Menzlaw führte Regie. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die aktuell gültigen Corona-Regeln zu beachten: der Zutritt ist nur geimpften, genesenen oder getesteten Personen erlaubt. Kinder bis 14 Jahre sind von dieser Regelung ausgenommen. Zudem besteht Maskenpflicht (medizinische oder FFP2) und die Pflicht, Abstand zueinander zu halten. Vor Eintritt erfolgt eine Kontakterfassung schriftlich oder per luca App und die Zertifikate werden zusammen mit dem Personalausweis kontrolliert. Die Veranstalter freuen sich über die finanzielle Unterstützung durch Thüga Energienetze GmbH.