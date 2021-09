Kostenloses Fahrsicherheitstraining

Die Sicherheitsberater für Senioren (SfS) der Stadt Schifferstadt veranstalten in Kooperation mit der Kreisverkehrswacht Bad Dürkheim Süd e.V. am Samstag den 25.09.2021 einen Fahrsicherheitstag für erfahrene Kraftfahrer/innen. Interessierte treffen sich um 8:45 Uhr in der Adlerstube, Kirchenstraße 17 in Schifferstadt. Bis zur Mittagspause gibt es aus dem Programm des Deutschen Verkehrssicherheitsrates Informationen zu Auswirkungen des Alters auf die Verkehrsteilnahme und zu Änderungen in der Straßenverkehrsordnung. Nach der Mittagspause findet auf dem Gelände der Heberger Bau, Bahnhofstrasse 118 in Schifferstadt ein Fahrtraining mit dem eigenen Auto statt. Die Veranstaltung endet gegen 16 Uhr. Eine Anmeldung ist unter folgender Mailadresse: die_seniorensicherheitsberater@gmx.de unter Angabe von Vornamen, Name, Telefonnummer und Mailadresse möglich. Voraussetzung für die Teilnahme ist unter Beachtung der Corona Pandemie die 3 G-Regel: Geimpft, Genesen, Getestet. Es können maximal 15 Personen teilnehmen.