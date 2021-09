Heimat Shoppen in Schifferstadt

Ab heute Freitag, 10. September heißt es in Schifferstadt wieder: 3, 2, 1, Heimat shoppen! Händler, Gastronomen und Dienstleister wollen zeigen, wie viel Spaß es machen kann, in der eigenen Stadt einzukaufen – und wer das tut, wird während der Aktionstage sogar belohnt. „Heimat shoppen“-Initiator ist die Industrie- und Handelskammer (IHK). Schifferstadt ist in diesem Jahr zum dritten Mal dabei. Einkaufen, ein Eis essen oder gemütlich die örtliche Gastronomie auskosten – der Besuch in der Schifferstadter Innenstadt ist nicht nur an den Aktionstagen ein Erlebnis. Doch Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen leisten noch mehr für die Gesellschaft: Sie sichern Arbeits- und Ausbildungsplätze und tragen durch ein vielseitiges Engagement dazu bei, dass eine Stadt lebenswert bleibt. Wie wichtig der Einzelhandel für unsere Städte und das Zusammenleben ist, wollen das Stadtmarketing und die Schifferstadt-Marketing-Gemeinschaft „Schmagges“ e.V. beim Heimat shoppen zeigen und den Fokus während der Aktionstage bewusst auf den lokalen Handel legen. Dazu gibt es eine zentrale Sonderaktion und viele Einzelaktionen der teilnehmenden Betriebe

Stadtverwaltung mit Schifferstadt-Dudd dabei

Drei Liter Apfelsaft von heimischen Streuobstwiesen, eine Tafel fair gehandelte Schifferstadt Stadt-Schokolade, eine Flasche mediterrane Tomatensoße, ein Gläschen Honig von Schifferstadter Bienenstöcken und ein Bio-Hokkaido-Kürbis von heimischen Feldern komplett verpackt in einer bedruckten, biozertifizierten Tragetasche – 50 „Schifferstadt Dudde“ warten ab Freitag, 10. September an der Infotheke des Rathauses auf Abholung. Sie sind der Beitrag der Stadtverwaltung zum diesjährigen „Heimat shoppen“. Heimatshopper zahlen für die Schifferstadt Dudd 15 Euro.

Die Angebote im Überblick

Bei Gabi Mirgeler Fotografie, Kirchenstraße 3, gibt es zu jedem Portraitshooting, welches in der Zeit von 11 bis 30. September vereinbart wird, einen Bilderrahmen in der Größe 15 x 20 cm im Wert von 13,90 Euro. Nach dem langen Lockdown für die Gastronomie ist es jetzt ein besonderer Genuss ein Abendessen im Restaurant zu genießen. Im Hotel-Restaurant Salischer Hof gibt es als Zugabe und gelungenen Abschluss nach dem Essen ein kostenfreies Heißgetränk. Bei Manuela Mode & Schuhe in der Raiffeisenstraße 1 kann man noch tolle Sommerschnäppchen mit bis zu 50 % Rabatt machen und erhält gleich noch einen 5-Euro-Gutschein zum Kauf der neuen Herbstmode mit dazu. Endlich wieder reisen – noch mit vielen Auflagen, aber so langsam kann man sich wieder hinaus in die Welt trauen. Das City-Reisebüro, Kirchenstraße 5, steht als kompetenter Partner mit seinem Team zur Verfügung. Außerdem befindet sich in der Kirchenstraße 5 auch der Betze-Fan-Shop für alles was das FCK-Fan-Herz höher schlagen lässt. Tanjas Marktlädel in der Lillengasse 129 lockt mit einem schönen Angebot zum Heimatshoppen: 2 kg deutsche Jonagold Äpfel, neue Ernte gibt es für 3,49 Euro. Als zweites Angebot freuen sich Kunden über 15 % auf den Kaffee „Schifferstadter Melange” – 1 Schifferstadter Marzipan-Rettich gibt es gratis dazu. Mit von der Partie ist auch die Versicherungskammer Bayern mit der Generalagentur Mark Fischer in der Lillengasse 24. Kunden erhalten im Bereich der KFZ-Versicherung mit Beginn 1.1.2022 einen Nachlass von 20 %. Einfach den KFZ-Schein und den Versicherungsschein mitbringen und schon kann das große Sparen beginnen! Als kleines Give-Away gibt es für jeden, der vorbeischaut einen 3-in-1-Schlüsselanhänger. Das Blumengeschäft „Naturverliebt” in der Mannheimer Straße gewährt im Aktionszeiraum 10 % Rabatt auf das gesamte Freilandpflanzen-Sortiment. In der Apotheke am Schillerplatz gibt es ein tolles Angebot für Heimatshopperinnen und Heimatshopper in Form von einem 10%-Rabatt auf alle Kosmetikprodukte der Marke Louis Widmer bis 18. September. Eine „Pfälzer Tüte” bietet das Früchehaus Schon in der Speyerer Straße 28 für seine Kunden. Darin enthalten sind ein Snack-Rettich, Radies, Kopfsalat und Schlotte für nur 1,50 Euro. Das Angebot gilt bis 17. September. Blumiges und Schönes hat das Blumenhaus Frech, Lillengasse 122a im Angebot. Für jeden Anlass bietet das Fachgeschäft die passende Floristik und kompetente Beratung. Für eine kleine Stärkung zwischendurch sorgt der Weltladen. Im Ladengeschäft in der Hauptstraße 6 gibt´s während dem „Heimat shoppen“ eine Tasse Kaffee, 250g-Schifferstadt-Kaffee und dazu ein Kaffegewürz aus der Mühle sowie ein FAIRsucherle für 8,50 Euro. Herbstzeit bedeutet auch den Kleiderschrank auf Wintermodus umzustellen. Und ein paar Neuheiten bestücken den heimischen Schrank dabei sicher sehr gut. Beim Modehaus Rittinger in der Burgstraße 66 gibt es ab einem Einkaufswert von 50 Euro als Geschenk einen Taschen-Schirm. Mit Computerbrillen ab 189 Euro macht das Brillen Bott-Team in der Kirchenstraße 28 den Heimatshoppern eine Freude. Mit einem tollen Angebot ist auch das Schifferstadter Tagblatt dabei: Wer bisher noch keines hat, erhält ein Abonnement mit einer Mindestbezugsdauer von 24 Monate plus folgende Prämie: Android-Tablet Wi-Fi von Denver, 10,1 Zoll Display, 16 GB interner Speicher. Optik-Fuchs in der Hauptstraße 4-6 verlängert sein Angebot sogar bis zum 30. Oktober 2021: Bei den Beratungswochen spart man 100 Euro beim Kauf einer neuen Brille mit Leica Eycare Gleichsichtgläsern und 50 Euro bei der Einstärkenausführung. Erstmals beteiligt sich auch die Firma Altmann Brandschutztechnik. Im Aktionszeitraum werden Feuerlöscher für 15 Euro gewartet und auf den Kauf eines neuen Feuerlöschers gibt es 10 % Rabatt. Mit dabei ist in diesem Jahr auch wieder das Sport 2000 Team in der Bahnhofstraße 66. 30 % gibt es auf alle Lagerartikel der Marke puma, vom Kapuzenpulli bis zum Fußball. Die beste Gelegenheit sich sportlich neu auszustatten. Eine besonders originelle Idee hatte die Auto Zorn GmbH, Im Lettenhorst 12: Ab einem Umsatz von 100 Euro „gibt’s ä Worscht gratis dazu”. Der #einstückpfalz-Shop verkauft in seinem Online-Shop „Heimat” rund um die Uhr. Im Aktionszeitraum gibt es das stylishe #einstückpfalz-Dubbeglas (0,5l) mit 15 % Rabatt. Der Rabatt gilt nur vor Ort in der Tagblatt-Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße 70 (nicht online). 10 % auf alle Glückwunschkarten gewährt die Buchhandlung Frank in der Bahnhofstraße 46. Da kann man sich doch direkt mal wieder einen Vorrat für zu Hause anlegen. Gesunde Ernährung, regional einkaufen. Geht ganz einfach in Schifferstadt z. B. bei Heikes Hoflädel. Das Sommertüten-Angebot geht in die Verlängerung. Für 4,80 Euro gibt es 2 Tomaten, 1 Spitzpaprika, 1 Salat nach Wunsch, 1 Gurke, 1 Schlotten, 1 Aubergine, 1 Zucchini. Das Angebot gilt nur am 11. September. Auch die Rathaus-Apotheke ist mit dabei: 10 % Rabatt auf alle Kosmetikartikel erhalten die Kunden in der Apotheke in der Bahnhofstraße. Das Kosmetikinstitut „Amethyst” von Kornelia Glück in der Lillengasse 2 macht seine Kunden bei jedem Besuch gerne glücklich und schön. Im Aktionszeitraum gibt es 20 % auf alle Gesichtsbehandlungen. Außerdem führt das Kosmetikinstitut ganz neu ab sofort die Produkte der Firma „Barbor’. Auch die Stadtbücherei ist mit dabei. Wer hat Lust auf Literatur? Lesen kann man gar nicht genug, deshalb erhält jeder Erwachsene, der sich vom 11. bis 30. September neu anmeldet oder seinen Leseausweis verlängert, eine Büchereitasse gratis. 20 % Rabatt auf alle Caudalie-Produkte, dieses tolle Angebot gibt es in der Engel-Apotheke in der Hauptstraße. Genuss Pur in der Kleinen Kapellenstraße bietet für den ganzen Zeitraum 15 % Rabatt auf Essige und Öle. Das Fahrradfahren boomt nach wie vor… Ohne das Rad geht nichts mehr. Und mit der steigenden Nutzerzahl, gerade auch von E-Bikes, steigt auch das Sicherheitsbedürfnis. „Safety First” heißt es deshalb beim Zweiradhaus Mayer in der Bahnhofstraße 70a mit 10 % Rabatt auf alle Helme. Beim Geschenklädel in der Sandgasse 36/Ecke Lillengasse lohnt es sich ebenfalls vorbeizuschauen. Im Aktionszeitraum erhält man 10 % auf den Einkauf (ausgenommen Bücher) und viele weitere attraktive Angebote gibt es im Laden. Optik Delker, Am Schillerplatz 10, hat ebenfalls ein tolles Angebot geschnürt: Komplette Brillen in Ihrer Sehstärke ab 40 Euro gibt es dort für Heimatshopper. ® Bitte beachten Sie hierzu Seite 12/13 mit den detaillierten Angeboten der teilnehmenden Firmen und unterstützen Sie die Schifferstadter Geschäftswelt mit einem Einkauf.