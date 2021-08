21. August: Kostenfreie Fahrrad-Codierung

Wer sein Fahrrad codieren lässt, macht es Dieben schwerer, es zu verkaufen, denn die Codierung zeigt sofort, wer Eigentümerin bzw. Eigentürmer des gestohlenen Rades ist und ohne Eigentumsnachweis kommen die Diebe nicht weiter. Deshalb organisiert die Kreisverkehrswacht Bad Dürkheim Süd zusammen mit den Sicherheitsberatern für Senioren der Stadt Schifferstadt und der Polizeiinspektion Schifferstadt am Samstag, 21. August zwischen 9 und 12 Uhr im Innenhof der Polizeiinspektion Schifferstadt, Waldspitzweg 2, eine kostenlose Codierungsaktion. Spenden werden gerne angenommen. Wer dabei sein möchte, kann sich mit folgenden Daten per E-Mail an die_seniorensicherheitsberater@gmx.de anmelden: Vor- und Zuname, Anschrift sowie Telefonnummer. Zur Codierung ihres Fahrrads sollten Eigentümerinnen und Eigentürmer neben dem eigenen Fahrrad einen Eigentumsnachweis, wie beispielsweise Kaufvertrag, Rechnung oder Quittung für das Fahrrad, sowie einen Identitätsnachweis (Personalausweis oder Reisepass) mitbringen.