Sonderimpfaktion des Impfzentrums Schifferstadt

Wie bereits berichtet, wird der Rhein-Pfalz-Kreis am Samstag, 17. Juli 2021, in Schifferstadt wieder ein außerplanmäßiges Impfangebot unterbreiten, das außerhalb der regulären Terminvergabe des Landes gilt. Wir freuen uns mitteilen zu können, dass nicht nur Bürgerinnen und Bürger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und Speyer zur Impfung kommen können, sondern jede Person aus Rheinland-Pfalz! Zum Einsatz kommt der Impfstoff Janssen des Herstellers Johnson&Johnson, dessen großer Vorteil die nur einmalige Anwendung darstellt, verbunden mit einem vollständigen Impfschutz nach 14 Tagen. Zur Teilnahme an der Sonderimpfaktion ist eine einfache Registrierung unter https://www.rhein-pfalz-kreis.de/kv_rpk/sonderimpfangebot/ erforderlich. Eine Teilnahme ohne Registrierung ist leider nicht möglich.