Vielfalt wird allen gerecht

Zum ersten Mal hat die Stadt Picknick-Konzerte auf dem Rasengelände am Bahnweiher auf den Weg gebracht. Positives ist sowohl vom Verlauf als auch von der Resonanz zu vermelden. Das Tagblatt hakte bei Cornelia Grüninger vom Stadtmarketing nach dem ersten Wochenende nach.

Frau Grüninger, am vergangenen Samstag fand der Auftakt zu den Picknick-Konzerten statt. Wie war’s?

„Wir waren an dem Abend ausgebucht. Die Leute mussten sich im Vorfeld anmelden und wir haben eine entsprechende Einteilung der Verweilmöglichkeiten auf der Wiese vorgenommen.“

Ausgebucht bedeutet in dem Fall?

„Wir haben 36 Platzpunkte festgelegt, die mit Mückenlichtern markiert werden. Am ersten Abend waren 100 Personen auf dem Gelände.“

Die Vorbereitungen waren doch sicher aufwendig, oder nicht?

„Wir haben wirklich bis zum Schluss überlegt, wie wir den Abstand und die Corona-Verordnungen umsetzen können. Schließlich haben wir einen Hygieneplan erstellt, an die Kreisverwaltung geschickt und die hat ihn dann auch genehmigt.“

Was ist zum Publikum zu sagen?

„Interessant ist, dass am Sonntag ein ganz anderes Publikum vor Ort war als samstags. Das zeigt, dass wir mit der Vielfalt des Programms allen gerecht wurden. Das war unsere Absicht.“

Der Musikverein 1974 hatte am Sonntag zur gleichen Zeit sein Jazz-Picknick angesetzt. Ein Problem?

„Wir haben nicht gewusst, dass der Verein seine Jazz-Veranstaltung macht. Glücklicherweise haben wir an diesem Tag nicht ebenfalls Jazz angeboten, so dass jeder auf seine Kosten kam. Grundsätzlich tat es uns leid, dass die beiden Veranstaltungen parallel liefen.“