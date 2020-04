Alltagsinseln schaffen – Diese Ostern werden uns in Erinnerung bleiben. Nicht, weil auf einmal das Wetter so prächtig war. Und auch nicht, weil wir es uns besonders schön gemacht haben mit Familien und Freunden. Nein. Wir werden diese Ostern nie vergessen, weil wir sie zu Zeiten von Corona begingen. Ostern also, an denen wir verzichteten und im Stillen feierten. Dass hat auch schöne Seiten und kann uns näher zusammenbringen. Und wenn wir uns an den ursprünglichen Sinn von Ostern erinnern, mag das Entschleunigen vielleicht sogar ein bisschen Sinn machen. Jesus ist für die Christen am Kreuz gestorben, wir bleiben für uns und alle anderen zu Hause. Zu Hause. So oft wie diese Tage waren wir da wohl noch nie. Ein Wort, das automatisch mit Alltag verbunden wird. Gerade in Zeiten von „Social Distancing” ist es wichtig, sich intensiv mit diesem und sich selbst zu beschäftigen.

Und ihn – irgendwie – beizubehalten. Schaffen wir uns also kleine Alltagsinseln, auf denen alles so ist wie immer, obwohl gerade alles anders ist. Freunde treffen? Geht nicht mehr, also machen wir eine Videokonferenz oder tauschen uns online aus. Osterbrunch mit der Familie? Nicht möglich. Trotzdem kann man feine Ostergerichte kochen und geniessen. Alltag. Es so machen wie immer. Corona trotzen und trotzdem ein schönes Osterfest feiern. Das geht, auch im Ausnahmezustand. Wie? Sie lesen es in dieser Ausgabe. Wir haben viele Tipps, Traditionen und tolle Ideen gesammelt. Und ein bisschen Alltag und eine Corona-freie Zone gibt es auch in unserer Ostersamstags-Ausgabe.

Lassen Sie uns gemeinsam Alltägliches tun und der Krise mit kleinen Alltagsinseln entfliehen. Ein schönes Osterfest wünscht Ihnen das Tagblatt-Team