B9 wieder in beide Richtungen befahrbar

Speyer. Der Aufbau der Notunterstützung am östlichen Teilbauwerk der B 9-Brücke bei Speyer-West konnte kurzfristig abgeschlossen werden. Seit Freitagmorgen ist die B 9 dort nun wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar.

Die Notunterstützung unter dem östlichen Teilbauwerk der B 9-Brücke an der Anschlussstelle Speyer-West wurde wie bereits letzte Woche angekündigt final aufgestellt. Im Anschluss an die erfolgte Abnahme wurde der B 9-Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Speyer-Dudenhofen und Speyer-Nord am Morgen des 23. Oktobers nun auch wieder in Fahrtrichtung Norden für den Verkehr freigegeben. Im Laufe des Tages werden die noch bestehenden Sperr- und Umleitungsbeschilderungen abgebaut.

Bereits in der vergangenen Woche konnte die Notunterstützung unter dem westlichen Teilbauwerk vorzeitig fertiggestellt und der Verkehr in südlicher Fahrtrichtung wieder freigegeben werden. Nun kann der Verkehr auf der Umgehungsstrecke Speyer wieder in beide Richtungen rollen. Derzeit werden noch Restarbeiten unterhalb des Bauwerks durchgeführt. Diese werden im Laufe der kommenden Woche abgeschlossen, sodass auch die unter der Brücke verlaufende L 528 und der parallel verlaufende Radweg voraussichtlich am kommenden Donnerstag, 29. Oktober, gegen frühen Abend wieder für den Verkehr freigegeben werden. Quelle: LBM

Der LBM Speyer dankt den beteiligten Firmen ausdrücklich für die schnelle Aufstellung der Notunterstützung sowie den Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern für ihr Verständnis aufgrund der mit der Sperrung einhergegangenen Verkehrsbeeinträchtigungen.