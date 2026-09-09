Schifferstadt bekommt ein neues Wasserwerk – Neubau für 2028 geplant

In Schifferstadt wird ein neues Wasserwerk gebaut. So sehen es jedenfalls die Vorstellungen des Werksausschusses des Zweckverbandes für Wasserversorgung „Pfälzische Mittelrheingruppe” Schifferstadt vor. In der öffentlichen Sitzung des Ausschusses am 27. August wurde den Mitgliedern ein kurzer Überblick über den aktuellen Planstand anhand einzelner Planunterlagen dargestellt.