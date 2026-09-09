Schifferstadt bekommt ein neues Wasserwerk – Neubau für 2028 geplant

Veröffentlicht am: 9. September 2026|Kategorien: Top Thema|

In Schifferstadt wird ein neues Wasserwerk gebaut. So sehen es jedenfalls die Vorstellungen des Werksausschusses des  Zweckverbandes für Wasserversorgung „Pfälzische Mittelrheingruppe” Schifferstadt vor. In der öffentlichen Sitzung des Ausschusses am 27. August wurde den Mitgliedern ein kurzer Überblick über den aktuellen Planstand anhand einzelner Planunterlagen dargestellt.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom 8. September 2026

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