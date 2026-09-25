Es gibt viel zu tun – packen wir’s an!

Veröffentlicht am: 25. September 2026|Kategorien: Top Thema|

Wir schaffen was!“ Unter diesem Motto wurden vom 12. bis 20. September in der Metropolregion Rhein-Neckar und damit auch in Schifferstadt verschiedene Projekte in Angriff genommen. Alles läuft unter dem Oberbegriff „Freiwilligentage“. Die Freiwilligentage der Metropolregion sind eine regionale Mitmach-Initiative, die seit 2008 besteht und bürgerschaftliches Engagement sichtbar macht. 2026 finden sie bereits zum 10. Mal statt.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom 21. September 2026

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