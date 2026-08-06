Geplatzter LKW-Reifen löst Großbrand an der A61 bei Schifferstadt aus

SCHIFFERSTADT/SPEYER (red). Ein geplatzter Reifen an einem Lastwagen hat am Donnerstagmittag auf der Autobahn 61 bei Schifferstadt einen großflächigen Wald- und Vegetationsbrand ausgelöst. Brennende Teile der Reifenkarkasse wurden nach ersten Erkenntnissen der Polizei in ein angrenzendes Waldstück geschleudert und setzten dort die trockene Vegetation in Brand. Betroffen war eine Fläche von rund 50.000 Quadratmetern zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim.

Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Wegen der starken Rauchentwicklung und der Löscharbeiten musste die A61 in Fahrtrichtung Hockenheim zwischen der Anschlussstelle Schifferstadt und dem Autobahnkreuz Speyer vollständig gesperrt werden. Die Sperrung dauerte bis in die Abendstunden an.

Nach Angaben der Feuerwehr waren rund 150 Einsatzkräfte aus der gesamten Region im Einsatz. Neben der Feuerwehr Schifferstadt beteiligten sich unter anderem die Feuerwehren aus Speyer, Ludwigshafen, Mutterstadt, Limburgerhof, Böhl-Iggelheim, Bobenheim-Roxheim, Römerberg, Dudenhofen sowie die Wehren der Verbandsgemeinden Maxdorf, Dannstadt-Schauernheim und Lambsheim-Heßheim. Die Feuerwehr Speyer unterstützte den Einsatz mit 27 Kräften und acht Fahrzeugen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich äußerst schwierig. Neben der anhaltenden Trockenheit und auffrischendem Wind erschwerte vor allem die fehlende Löschwasserversorgung den Einsatz. Das benötigte Wasser musste vollständig mit Tanklöschfahrzeugen zur Einsatzstelle gebracht werden. Dafür richtete die Feuerwehr auf der Autobahn einen zentralen Wasserübergabepunkt ein, an dem die Fahrzeuge ihre Tanks wieder auffüllen konnten. Um den Wassernachschub sicherzustellen, pendelten die Löschfahrzeuge entgegen der Fahrtrichtung zwischen der Brandstelle und der Anschlussstelle Schifferstadt. Am frühen Nachmittag gelang es den Einsatzkräften, den Brand unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch noch über mehrere Stunden hin.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Reifen eines Lastwagens während der Fahrt geplatzt. Die Reifenkarkasse geriet vermutlich durch die entstandene Hitze in Brand, löste sich von der Felge und wurde in das Waldgebiet geschleudert. Dort entzündeten die brennenden Teile die trockene Vegetation.

Für die Bevölkerung bestand nach Angaben der Feuerwehr zu keiner Zeit eine unmittelbare Gefahr. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde jedoch für Schifferstadt, Speyer, Böhl-Iggelheim und Dudenhofen vor Geruchsbelästigungen gewarnt.

Der Einsatz machte erneut deutlich, wie hoch die Waldbrandgefahr derzeit ist. Bereits ein technischer Defekt an einem Fahrzeug kann unter den anhaltend trockenen Bedingungen ausreichen, um innerhalb weniger Minuten einen Großbrand auszulösen. Besonders auf Autobahnen stellen Vegetationsbrände die Feuerwehren vor große Herausforderungen, da eine feste Löschwasserversorgung in der Regel fehlt. Deshalb arbeiten die Feuerwehren aus Schifferstadt und Speyer auf der A61 inzwischen eng zusammen und werden bei entsprechenden Einsatzlagen gemeinsam alarmiert.