Festival des deutschen Films startet mit Staraufgebot in den Spätsommer

LUDWIGSHAFEN. Wenn sich vom 19. August bis 6. September die Parkinsel in Ludwigshafen wieder in ein großes Freiluftkino verwandelt, blickt die deutsche Filmbranche erneut an den Rhein. Das Festival des deutschen Films zählt inzwischen zu den bedeutendsten Filmveranstaltungen des Landes. Mit mehr als 130.000 Besucherinnen und Besuchern im vergangenen Jahr hat es seinen Platz als zweitgrößtes deutsches Filmfestival nach der Berlinale weiter gefestigt.

Festivalintendant Dr. Michael Kötz und Programmchefin Daniela Kötz haben für die 22. Auflage erneut ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Insgesamt werden 74 Produktionen gezeigt, darunter Spielfilme, internationale Gastbeiträge, Sondervorführungen und Kinderfilme.

Eröffnet wird das Festival am Mittwoch, 19. August, um 18.30 Uhr mit der Zeitgeistkomödie „Plötzlich Schwiegervater“. Zur Premiere werden unter anderem Produzentin Doris Zander sowie die Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Nina Gummich und Leslie Malton erwartet. Auch Drehbuchautor Martin Rauhaus hat sein Kommen angekündigt. Als Ehrengäste haben sich unter anderem der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder, Ludwigshafens Oberbürgermeister Dr. Klaus Blettner sowie BASF-Vorstandsmitglied Dr. Katja Scharpwinkel angekündigt.

Wettbewerb um den Filmkunstpreis

Im Wettbewerb um den Filmkunstpreis treten in diesem Jahr 13 Produktionen an. Über die Auszeichnung entscheidet eine dreiköpfige Fachjury mit Produzentin und Drehbuchautorin Dr. Alice Brauner, Schauspielerin Margarita Broich sowie Produzent Christian Granderath, dem ehemaligen Fernsehspielchef des NDR. Darüber hinaus konkurrieren 50 Filme um den Rheingold-Publikumspreis. Ergänzt wird das Programm durch drei Sondervorführungen, 15 internationale Gastbeiträge und sechs Kinderfilme. Insgesamt umfasst das Festivalprogramm damit 74 Produktionen.

Hochkarätige Ehrungen

Zu den Höhepunkten des Festivals zählen traditionell die Preisverleihungen. Für ihre schauspielerischen Leistungen werden in diesem Jahr Annette Frier, Christian Berkel und Christian Redl ausgezeichnet. Den Ludwigshafener Ehrenpreis erhält 2026 Regisseur Volker Schlöndorff. Der Oscar-Preisträger zählt zu den prägenden Persönlichkeiten des deutschen Films und wird damit für sein Lebenswerk geehrt.

Zahlreiche bekannte Schauspieler erwartet

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf zahlreiche prominente Gäste freuen. Erwartet werden unter anderem Ulrich Tukur, Uwe Ochsenknecht, Valerie Niehaus, Nina Gummich, Leslie Malton, Andrea Sawatzki, Maria Furtwängler, Adele Neuhauser, Julia Koschitz, Ulrike Folkerts und Lisa Bitter. Weitere Filmschaffende und Gäste sollen im Laufe des Festivals hinzukommen.

Lesungen ergänzen das Programm

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr setzt das Festival auch die Reihe der Lesungen fort.

Am 1. September liest der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller Ingo Schulze aus seinem neuen Roman „Das Wasser im August“, der in diesem Sommer erscheint.

Am 4. September gestalten Schauspieler Rainer Bock und Wissenschaftsjournalist Harald Lesch gemeinsam einen Abend zu Ehren des Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch. Ausgewählte Texte erinnern an den Künstler, der im vergangenen Jahr 100 Jahre alt geworden wäre.

Abschluss mit

Preisverleihung

Die Preisverleihung des 22. Festivals findet am Samstag, 5. September, statt. Einen Tag später vergibt eine Kinderjury den „Goldenen Nils“ für den besten Kinderfilm. Traditionell endet das Festival mit derselben Produktion, mit der es eröffnet wurde: „Plötzlich Schwiegervater“.

Freiluftkino mit

besonderem Flair

Das Festival hebt sich seit Jahren durch sein außergewöhnliches Konzept von anderen Filmveranstaltungen ab. Statt klassischer Kinosäle stehen große Kinozelte mit mehr als 1.000 Plätzen sowie Vorführungen unter freiem Himmel im Mittelpunkt. Die Parkinsel am Rheinufer bietet dafür eine besondere Atmosphäre, die Publikum, Filmschaffende und Branchenvertreter gleichermaßen anzieht.

Gerade diese Mischung aus hochkarätigem Filmprogramm, entspannter Festivalstimmung und unmittelbarer Begegnung zwischen Publikum und Stars macht den Reiz der Veranstaltung aus. Längst hat sich das Festival weit über die Metropolregion Rhein-Neckar hinaus einen Namen gemacht und zählt zu den wichtigsten Treffpunkten des deutschen Films.

Das vollständige Festivalprogramm ist seit dem 15. Juli veröffentlicht. Der Vorverkauf für die Vorstellungen beginnt am Montag, 27. Juli, um 10 Uhr sowohl online als auch an der Vorverkaufsstelle an der Rheingalerie in Ludwigshafen.