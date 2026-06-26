Daniel Jalalpoor will kandidieren: Grünen-Fraktionssprecher bewirbt sich für Bürgermeisteramt / Wahl am 28. Februar 2027

Daniel Jalalpoor (38) wird im kommenden Jahr als Bürgermeister-Kandidat seinen Hut in den Ring werfen. Das gab der vierfache Familienvater gestern gegenüber den Medien bekannt. Damit ist er der erste, der sich für die Nachfolge von Amtsinhaberin Ilona Volk (Grüne) bewirbt. Ihre Amtszeit endet am 19. November 2027.

Wie Volk ist auch Jalalpoor beim Bündnis 90/Die Grünen und seit der letzten Kommunalwahl auch deren Fraktionssprecher im Stadtrat. „Ich möchte den Menschen zuhören und gehe davon aus, dass viele verschiedene Themen an mich herangetragen werden“, sagte Jalalpoor gestern mit Verweis auf die unterschiedlichen Communitys, denen er angehört.

Als Gründe für seine Kandidatur nannte er die tiefe Verbundenheit mit Schifferstadt sowie den Wunsch, die erfolgreiche Arbeit Volks fortzusetzen und gleichzeitig eigene Marken zu setzen.

Als Termin für die Bürgermeisterwahl wurde vom Stadtrat in der Sitzung am Donnerstagabend der 28. Februar 2027 beschlossen. Eine mögliche Stichwahl soll dann am 14. März stattfinden.

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