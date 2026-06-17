Mit der Kamera das Leben einer Stadt festgehalten Nachruf

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim. Mit Walter Grothe verliert das Schifferstadter Tagblatt einen langjährigen Wegbegleiter, zuverlässigen Kollegen und vor allem einen Menschen, der über Jahrzehnte das öffentliche Leben unserer Stadt mit seiner Kamera dokumentiert hat. Walter Grothe ist am 8. Juni im Alter von 80 Jahren verstorben.

Wo immer etwas los war, war meist auch Walter Grothe nicht weit. Ob städtische Veranstaltungen, Vereinsfeste, Sportereignisse, Konzerte, Schulfeiern, Kindergartenfeste oder Jubiläen – über drei Jahrzehnte hinweg hielt er das Leben in unserer Stadt fotografisch fest. Generationen von Schifferstadtern haben sich auf seinen Bildern wiedergefunden.

1987 begann Walter Grothe als freier Mitarbeiter für das Schifferstadter Tagblatt zu arbeiten. Damals war die Fotografie noch Handwerk im wahrsten Sinne des Wortes. Nach einem Termin begann die eigentliche Arbeit oft erst zu Hause in der Dunkelkammer: Filme entwickeln, Negative prüfen, Abzüge erstellen und diese anschließend rechtzeitig zur Redaktion bringen. Ob die Aufnahmen gelungen waren, zeigte sich oft erst Stunden später. Die digitale Technik erleichterte die Arbeit zwar erheblich, doch Walters Anspruch an gute Bilder blieb stets derselbe.

Bei Vereinen, Politikern, Künstlern und Sportlern war er gleichermaßen bekannt. Im Laufe seiner Tätigkeit fotografierte er nicht nur lokale Ereignisse, sondern auch prominente Persönlichkeiten wie Michail Gorbatschow oder Bill Clinton. Dennoch galt seine besondere Aufmerksamkeit immer den Menschen vor Ort und dem Geschehen in Schifferstadt.

Von seiner Arbeit erzählte Walter Grothe gerne mit einem Augenzwinkern. Auch von den kleinen Pannen, die das Fotografenleben mit sich brachte. So erinnerte er sich daran, wie bei einem Termin in einer Kirche seine Anorakkapuze an einem Teelicht Feuer fing und nur durch das schnelle Eingreifen einer Kollegin größerer Schaden verhindert werden konnte.

Im Jahr 2020 beendete Walter Grothe seine Tätigkeit für das Schifferstadter Tagblatt und ging in den wohlverdienten Ruhestand. Ganz verschwunden ist er aus unseren Seiten jedoch nie. Bis heute und auch in Zukunft werden seine zahlreichen Archivaufnahmen unsere Berichterstattung begleiten und Erinnerungen an Menschen, Ereignisse und Momente wachhalten.

Das Schifferstadter Tagblatt wird Walter Grothe ein ehrendes Andenken bewahren.