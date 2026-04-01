„Schatten der Erde“ – das Erinnern an das Licht

Veröffentlicht am: 1. April 2026|Kategorien: Top Thema|

Der gebürtige Schifferstadter Thomas Johann Keller, den meisten besser bekannt als Tom Keller, hat sich in den vergangenen Jahren einen sehr guten Namen als Sänger und Songwriter gemacht. Gerade im Duett mit Maria Blatz begeisterte er in der Vergangenheit immer wieder seine Fans bei vielen Konzerten und dies deutschlandweit. Mit Maria Blatz spielt er bereits seit mehr als 25 Jahren zusammen. Auch künftig wollen die beiden gemeinsam auf der Bühne stehen. Bei Kellers Konzerten geht es oft um Gott oder auch den Tod, dennoch seien die Auftritte immer sehr lebensfroh, sagt er.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom 2. April 2026

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