Ermittlungen gegen Schulleiter dauern an

Die Ermittlungen gegen den Schulleiter einer Grundschule im Rhein-Pfalz-Kreis wegen des Verdachts des Besitzes beziehungsweise der Beschaffung von kinderpornografischem Material dauern an. Das hat die Staatsanwaltschaft Landau auf Tagblatt-Nachfrage bestätigt.

Bereits am 4. März hatten Ermittler die Arbeitsstätte sowie das Wohnhaus des Mannes durchsucht (wir berichteten). Dabei wurden zahlreiche Datenträger sichergestellt, darunter USB-Sticks, Mobiltelefone, Laptops und Tablets. Die Auswertung der beschlagnahmten Speichermedien ist nach Angaben der Ermittlungsbehörden noch nicht abgeschlossen. Die Ermittler prüfen weiterhin die darauf gespeicherten Inhalte. Zu möglichen Ergebnissen der Auswertung wurden bislang keine weiteren Angaben gemacht. Der Beschuldigte hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft macht er weiterhin von seinem Schweigerecht Gebrauch. Es gilt die Unschuldsvermutung.