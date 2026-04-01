Ostergärtchen, allzu gut versteckte Ostereier und geschmolzene Hasen

Die Wetterprognosen für die Osterfeiertage in Schifferstadt lassen heuer auf eine Eiersuche im Freien hoffen. Und das ist gut so, denn – ganz gleich ob im elterlichen oder großelterlichen Garten oder auf einem Spaziergang durch Wald und Flur – das Stöbern nach Ostergeschenken und Süßigkeiten und den traditionell bunt gefärbten Eiern macht doch wirklich nur im Freien richtig Freude. Für uns war dies alljährlich ein Abenteuer und im Garten meiner Großeltern machten wir uns nur allzu gerne auf die Suche nach den Osterpräsenten.