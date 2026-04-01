Architektur und Archäologie unter einem Hut Wohnprojekt in Goldhut-Form / Mittwoch, 1. April, Vorstellung an der Fundstelle des Goldenen Hutes

Der Goldene Hut von Schifferstadt als eines der bedeutendsten archäologischen Fundstücke der Bronzezeit in Europa wird weltweites Vorbild für ein Wohnprojekt im Norden unserer Stadt! Ein Verbundprojekt mit Wohnungen für Studierende und Auszubildende, mit Aussichtsterrasse, Café und Labor ist geplant. Doch der Reihe nach . . .