Wir sind überwältigt!

Liebe Leserinnen

liebe Leser,

wir sind überwältigt. Die Jubiläumsausgabe zum 120-jährigen Bestehen unseres Schifferstadter Tagblatts hat eine Resonanz ausgelöst, die uns selbst überrascht hat. Was als Herzensprojekt begann, ist zu einem echten Publikumserfolg geworden – und das erfüllt uns mit großer Freude und auch ein wenig Stolz.

Monatelang wurde hinter den Kulissen recherchiert, gesammelt, geschrieben, sortiert, verworfen, neu gedacht und verfeinert. Und all das – das dürfen wir an dieser Stelle einmal mit einem gewissen Augenzwinkern sagen – gestemmt von gerade einmal zwei Personen. Es zeigt sich: Auch die kleinen Redaktionen, vielleicht gerade sie, können Dinge schaffen, für die anderswo große Projektteams notwendig wären. Herzblut ersetzt manchmal einfach Manpower.

Umso schöner ist es, dass das auch erkannt wurde. Uns erreichen viele Rückmeldungen, sehr viel Lob, viel Wertschätzung. Die Ausgabe ist für viele ein besonderes Sammlerstück geworden – so sehr, dass sie inzwischen vollständig vergriffen ist. Ja, sie war heiß begehrt, und es gibt tatsächlich keine Exemplare mehr.

Auffällig ist dabei eines: Ein großer Teil des Zuspruchs kommt aus Kreisen von Menschen, die sonst nicht zu unseren regelmäßigen Lesern gehören. Menschen, für die das Tagblatt im Alltag offenbar keine Rolle spielt, die aber nun zu schätzen wissen, was in dieser Zeitung steckt, was sie ausmacht und was sie leisten kann.

Das freut uns – wirklich. Aber es hat, ganz ehrlich, auch eine zweite Seite. Wenn etwas Wertvolles kostenlos erhältlich ist, nimmt man es gern und dankbar mit. Die Frage, ob man dieses Wertvolle vielleicht dauerhaft unterstützen möchte, etwa mit einem Abonnement, stellt sich dann aber nur selten. Dabei ist genau das notwendig, damit wir solche besonderen Ausgaben und vor allem das tägliche Erscheinen des Tagblatts auch in Zukunft ermöglichen können. Qualität entsteht nicht aus dem Nichts – sie braucht Zeit, Arbeit, Engagement und ja: auch finanzielle Unterstützung

Unser Jubiläumsheft hat gezeigt, was das Tagblatt sein kann, wenn wir uns etwas vornehmen: lebendig, sorgfältig, lokal verwurzelt, mit Blick für das Wesentliche und Gefühl für die Menschen. Wenn Ihnen das gefallen hat: Bleiben Sie dabei. Oder kommen Sie dazu. Es würde uns freuen.

Das Tagblatt-Team wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!

Übrigens: Die Jubiläums-Ausgabe kann weiterhin jederzeit unter www.schifferstadter-tagblatt.de online gelesen werden.