Digitaltreff Schifferstadt – Technische Hilfe für alle!

Veröffentlicht am: 27. August 2025|Kategorien: Top Thema|

Das digitale Zeitalter hat uns ja mittlerweile alle erreicht, den einen mehr, den Anderen weniger. Damit aber auch die, welche auf den ersten Blick nicht so „Digitalaffin“ sind, mitreden und mitschreiben können, hat sich der Seniorenbeirat der Stadt Schifferstadt schon vor Jahren überlegt, wie man Menschen unterstützen kann, die sich nicht selbstständig an das Neue herantrauen bzw. wie man mit den vorhanden Geräten umgeht und was man mit diesen alles anstellen kann. So entstand der Digitaltreff.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom 27. August 2025

