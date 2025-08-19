Illegale Spielautomaten: Großrazzia im Rhein-Pfalz-Kreis – Schwerpunkt Schifferstadt

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern – Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen – führt gegen mehrere Gaststättenbetreiber und Automatenaufsteller aus dem Raum Ludwigshafen am Rhein ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels, der Markengesetzverletzung, der Abgabenhinterziehung (Vergnügungssteuer) sowie der Steuerhinterziehung. Die Beschuldigten sollen in mehreren von ihnen betriebenen Gaststätten im Rhein-Pfalz-Kreis illegale Spielautomaten aufgestellt haben.

Zwecks Auffindung weiterer Beweismittel haben Beamte der Kriminalpolizei Ludwigshafen und des Finanzamts Neustadt – Steuerfahndungs- und Strafsachenstelle am gestringen Dienstag, im Rahmen einer umfangreichen Maßnahme zum wiederholten Mal zahlreiche Objekte, insbesondere im Stadtgebiet Schifferstadt, durchsucht und 23 Spielgeräte mit unerlaubten Gewinnmöglichkeiten, darunter zwei Wettterminals, sowie zahlreiche Unterlagen sichergestellt. Neben Kräften des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Steuerfahndung waren auch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik an den Maßnahmen beteiligt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung und Kriminalpolizei dauern an. (Quelle: Polizei)