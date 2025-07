Editorial Samstag, 12. Juli 2025

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

vielleicht lesen Sie diese Zeilen gerade im Liegestuhl auf dem Balkon, in einem Park in der Pfalz oder sogar irgendwo am Meer – umgeben von Sonnencreme, Vogelgezwitscher und der wohlverdienten Sommerpause. Vielleicht gelingt es Ihnen gerade, einfach mal loszulassen, durchzuatmen und die Welt für einen Moment draußen zu lassen. Das würden wir Ihnen jedenfalls von Herzen wünschen.

Auch wir in der Redaktion des Schifferstadter Tagblatts schalten in dieser Zeit ein wenig runter – zumindest so weit, wie es ein Journalistenberuf eben zulässt. Nachrichten begleiten uns rund um die Uhr, doch auch wir merken: Es tut gut, gelegentlich das Handy wegzulegen und statt der nächsten Eilmeldung einfach mal ein gutes Buch aufzuschlagen. Oder sich draußen umzusehen: neue Orte, Menschen, Perspektiven zu entdecken – ungefiltert, nicht durch Algorithmen serviert.

Aber selbst in dieser entspannten Sommerzeit lässt uns ein Thema nicht los: die zunehmende Nachrichtenmüdigkeit. Der aktuelle „Digital News Report 2025“ des Reuters-Instituts zeigt deutlich: Noch nie haben so viele Menschen in Deutschland bewusst Nachrichten gemieden. 71 Prozent der Internetnutzer sagen, sie würden zumindest gelegentlich einen Bogen darum machen.

Das ist ein Warnsignal – und zugleich verständlich. Es liegt nicht an Desinteresse, sondern oft an Überforderung. Zu viele schlechte Nachrichten. Zu viele Krisen. Und das Gefühl: Es ändert sich ja doch nichts. Viele sagen: „Ich halte das nicht mehr aus.“ Oder: „Was hat das mit mir zu tun?“

Gerade wir als lokale Redaktion sehen darin eine klare Aufgabe: Wir wollen Vertrauen zurückgewinnen – nicht durch mehr Lärm, sondern durch mehr Nähe. Weniger Drama, mehr Einordnung. Wir müssen nicht jede Meldung sofort pushen. Stattdessen setzen wir auf Geschichten, die den Alltag in unserer Region widerspiegeln, Mut machen, zeigen, was möglich ist.

Wir beim Schifferstadter Tagblatt wollen weiterhin ein ausgewogenes Bild der Welt zeichnen – eines, das Probleme nicht verschweigt, aber auch Lösungen sichtbar macht. Nachrichten sollen informieren, nicht erschlagen. Deshalb berichten wir mit Maß, mit Sorgfalt – und mit einem offenen Ohr für das, was die Menschen wirklich interessiert.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen schönes, entspanntes Wochenende. Bleiben Sie neugierig – und gönnen Sie sich auch mal die Nachrichtenpause, die Sie brauchen.

Ihr Tagblatt-Team!