Wenn die Eischale zur Leinwand wird

Der Anblick beeindruckt: Neben das Rathaus von Dörrenbach reihen sich die Wachtenburg, die Villa Ludwigshöhe, die Rosselmühle im Wallhalbtal und der Geilweilerhof bei Siebeldingen, flankiert von blühenden Mandelbäumen. In der Reihe davor erkennt man unschwer den Slevogthof oberhalb von Leinsweiler, Gebäude in der Kirchstraße des gleichen Winzerdorfes, den Schipka-Pass in Annweiler und das Renaissancehaus „Zum Engel“ in Bad Bergzabern.

Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Donnerstag, 17. April 2025.