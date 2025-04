Nach 2000 Jahren kommt Judas zu Wort

Mit dem Bühnenstück „Judas“, einem der ganz besonderen, weil sehr ungewöhnlichen Art, gastierte das Chawwerusch-Theater aus Herxheim bei Landau am Samstagabend in der St. Jakobus-Kirche. Eingeladen hatte die Pfarrei Hl. Edith Stein, die Protestantische Kirchengemeinde, die Neu-Apostolische Kirche und die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde. Ein Zeichen von Ökumene. In dem von der niederländischen Dramatikerin Lot Vekemans im Jahr 2007 geschriebenen Solo-Stück, schlüpfte Ben Hergl in die Rolle des Judas Ischariot. Er trug die Kippa, die traditionelle religiöse Kopfbedeckung jüdischer Männer, die damit ihre Ehrfurcht und Demut gegenüber Gott zeigen.

