Gemeinsam wachsen – Schifferstadt feiert 75 Jahre Stadtrechte

Am 1. Oktober 1950 wurden der „aufwärtsstrebenden Gemeinde“ Schifferstadt auf eigenen Antrag hin die Stadtrechte verliehen – „durch wirtschaftliche und soziale Leistungen, gemeindliche Einrichtungen, gewerbliche Tätigkeit und durch den Fleiß und die Tatkraft ihrer Bürger“, so heißt es in der Verleihungsurkunde.

Seit dieser Zeit ist Schifferstadt nicht nur enorm gewachsen, sondern hat sich auch zu einer starken Gemeinschaft entwickelt, was sich heute insbesondere durch das rege Vereinsleben der Stadt ausdrückt.

Das Jubiläumsjahr möchte die Stadt unter dem Motto „Gemeinsam wachsen“ begehen und dadurch sowohl die Errungenschaften der Stadtväter ehren als auch einen Bogen in eine lebendige Zukunft schlagen.

Feierlichkeiten und Aktionen zum 75. Jubiläumsjahr

Im alten und neuen Rathaus, dem Heimatmuseum, dem Stadtarchiv sowie in der Stadtbücherei wird es am Sonntag, 18. Mai einen Tag der offenen Rathaustür geben. Neben dem offenen Zugang zu verschiedenen Bereichen werden Werke aus der Kunstsammlung der Stadt gezeigt; Führungen und Vorträge sind vorgesehen. In der Stadtbücherei ist eine Buchausstellung geplant sowie Lesungen für Kinder. Passend zum Tag der offenen Tür feiert das Stadtarchiv sein 25-jähriges Bestehen. Interessierte dürfen sich auf Führungen durch Artefakte der Schifferstadter Geschichte freuen. Bereits 1950, so geht es aus den Aufzeichnungen der Feierlichkeiten rund um die Verleihung der Stadtrechte hervor, wurde nach dem Festakt in den Tanzsälen der Stadt getanzt. Daran angelehnt veranstaltet die Stadtverwaltung am Samstag, 6. September eine 50er Jahre Mottoparty in der Waldfesthalle mit Live-Musik.

Höhepunkt des Jubiläumsjahres bilden die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Verleihung der Stadtrechteurkunde am Mittwoch, 1. Oktober. Bei einem Festakt in der Aula des Paul-von-Denis Schulzentrums soll diesem prägenden Ereignis feierlich gedacht werden.

Darüber hinaus sind weitere Aktionen unter dem Motto „75 Jahre Stadtrechte – Gemeinsam wachsen“, sowohl von Seiten der Stadtverwaltung, als auch von Vereinen angedacht. So möchte der Fotoklub Schifferstadt bei seiner für Oktober geplante Fotoausstellung im Rathausfoyer einen Bezug zum Jubiläum herstellen. Die Stadtverwaltung ruft weitere Institutionen dazu auf, sich anzuschließen und Aktionen zum Jubiläumsjahr durchzuführen.

Weitere Infos erteilt Martina Gräf vom Stadtmarketing unter 06235 – 44-129 oder martina.graef@schifferstadt.de.