Feierliche Übergabeveranstaltung der Sparkassenstiftung in Schifferstadt

Die Sparkassenstiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Schifferstadt setzt ihr Engagement fort und fördert fünf Projekte aus den Bereichen Kunst und Kultur und Bildung und Erziehung. Diese Projekte beinhalten eine Vielzahl an Initiativen, die das Zusammenleben in der Gemeinschaft bereichern.

Die symbolische Scheckübergabe erfolgte am 20. Januar 2025 durch Ilona Volk, Kuratoriumsvorsitzende der Sparkassenstiftung, und Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. In einer kleinen Feierstunde, hatten die Vertreterinnen und Vertreter der begünstigten Projekte die Möglichkeit, Ihr Vorhaben mit dem Fördergeld vorzustellen und darüber ins Gespräch zu kommen.

Ilona Volk betonte: „Unsere Sparkassenstiftung setzt sich aktiv für die Förderung von Solidarität und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ein. Wir haben die Verantwortung, Projekte zu unterstützen, die vielen Menschen nützen. Die Vielfalt der geförderten Projekte zeigt unser Bestreben, Schifferstadt in seiner Gesamtheit zu stärken und das Zusammenleben in der Gemeinschaft zu bereichern.“

Oliver Kolb hob die bedeutende Rolle der Sparkassenstiftung in Schifferstadt hervor: „Mit der Förderung von Projekten, die einen positiven Einfluss auf das Leben in Schifferstadt haben, bereichern wir die Lebensqualität der Menschen. Viele dieser Initiativen sind auf Fördergelder angewiesen, um ihre wertvollen Projekte umsetzen zu können. Dabei sind es genau diese Projekte, die einen Mehrwert für die Gesellschaft bieten. Wir ermutigen Vereine und Initiativen, ihre Projektvorhaben bei uns einzureichen. In vielen Fällen können wir zur Verwirklichung beitragen.“

Förderanfragen können von allen Vereinen und Initiativen aus Schifferstadt auf der Homepage der Sparkasse unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen gestellt werden. Das Kuratorium wird im Frühjahr 2025 erneut über die Förderung der Projekte entscheiden. Text: Sparkasse Vorderpfalz

Übersicht der geförderten Projekte

Stadtverwaltung Schifferstadt – LED-Strahler-Set für Kulturveranstaltungen der Stadt Schifferstadt

Gymnasium im Schulzentrum Paul-von-Denis, Schifferstadt – Autorenlesung von Reiner Engelmann in den 5. und 7. Klassen des PvD Gymnasium

Gregor Babelotzky – Lesebuch Ernst Johan

Kirchenstiftung St. Jakobus – Erhalt der Vleugels-Orgel in der Kirche St. Jakobus, Schifferstadt

Musikverein 1974 Schifferstadt e. V. – Tuba-Reparatur und Zubehör für den Tuba-Nachwuchs beim Musikverein 1974 Schifferstadt e. V.