Stadtpark: Offizielle Eröffnung von ursprünglich 25. Januar auf 10. Mai 2025 verschoben

Zwei Wipptiere – ein Marienkäfer und ein Grashüpfer – komplettieren seit dieser Woche das Angebot für die jüngeren Gäste des neuen Stadtparks. Auch im Inneren des Kleinen Kulturhauses tut sich gerade einiges: Die Wandfliesen in der Küche werden angebracht, der Veranstaltungsraum gestrichen und der Elektriker beendet bis Ende der Woche seine Arbeit.

In den nächsten Tagen werden im Park noch Informations- und Hinweisschilder aufgestellt, unter anderem an den Bäumen. Der Eingangsbereich an der Friedhofstraße wird noch gepflastert und ein letztes Stück des langlebigen, wasserdurchlässigen Hauptwegs fertiggestellt. Die Holzverkleidung für die Fassade des Kleinen Kulturhauses wird kommende Woche angebracht. Die Einbauküche wird Mitte Februar geliefert und montiert.

Vorgemerkt: Stadtpark-

Eröffnung verschoben

Leider kann der ursprünglich kommunizierte Termin für die offizielle Eröffnung des Stadtparks am 25. Januar nicht eingehalten werden. Am Samstag, 10. Mai ist es dann aber soweit: Ein neuer Treffpunkt für alle Generationen mitten in der Schifferstadter Innenstadt wird dann zum Verweilen einladen.

Besucherinnen und Besucher erwartet auf der Grünfläche an der Mannheimer Straße eine Parkanlage, die sowohl Ruhe und Erholung als auch aktives Naturerlebnis und Bewegung bietet. Bürgermeisterin Ilona Volk und das Team der Sozialen Stadt laden am 10. Mai um 14 Uhr zur offiziellen Eröffnung ein.