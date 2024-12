Stadtpark: Pflastersteine, Fliesen und Sonnenenergie

Die Pflanzarbeiten sind abgeschlossen, die Pflasterarbeiten in vollem Gange. Die langlebigen, wasserdurchlässigen Wege sorgen im neuen Stadtpark für Orientierung und Struktur. Schließlich soll die umgestaltete Grünfläche mehrere Bedürfnisse der Schifferstadterinnen und Schifferstadter vereinen: Ruhe und Innehalten auf der einen, aktives Naturerlebnis und Bewegung auf der anderen Seite.

Gefördert durch die sogenannten Verfügungsfonds entstehen gerade Informationsschilder zu den Bäumen. Zusätzlich wird es ein Schild des Migrationsbeirats zum respektvollen Umgang miteinander geben. Die Beleuchtung des Hauptwegs ist montiert und angeschlossen. Und auch die Ladestation für E-Bikes ist installiert. Der neue Stadtpark soll nämlich nicht nur schön und grün, sondern auch nachhaltig werden. Finanziert wird die Ladestation über das Förderprogramm KIPKI, das in den nächsten zwei Jahren Maßnahmen zum Klimaschutz in Schifferstadt ermöglicht.

Auch im Kleinen Kulturhaus gehen die Arbeiten gut voran: Das Dach ist fertig gedeckt, das Balkonmodul installiert. Die darüber generierte Sonnenenergie fließt direkt in die Stromversorgung des Gebäudes. Gerade finden außerdem die Fliesenarbeiten im Gebäude statt – danach kann gestrichen werden. Sobald die Pflasterarbeiten um das Kulturhaus abgeschlossen sind, kann die Fassade mit Holz verkleidet werden.

Der Verfügungsfonds fördert Ihre Ideen!

Sie würden gerne ein Projekt – ähnlich wie das Bienenhotel – in der Schifferstadter Innenstadt umsetzen, zum Beispiel Musiktage für Kinder, eine Pflanzaktion oder einen Bewegungsparcours an der frischen Luft? Der Verfügungsfonds bezuschusst Projekte, die das Gebiet der Sozialen Stadt aufwerten und weiterentwickeln, mit bis zu 2.000 Euro. Das Team des Städtebauförderprogramms Sozialen Stadt freut sich über Ihre Anträge auf Förderung an sozialestadt@schifferstadt.de.